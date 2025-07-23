Новини

Правоохоронці завершили слідство у справі про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Telegram

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це 23 липня повідомило НАБУ.

За даними слідства, топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Йдеться про:

Правоохоронці нагадують, що Павло Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування за 2020—2023 роки.