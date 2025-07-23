Правоохоронці завершили слідство у справі про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі чинного керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
Про це 23 липня повідомило НАБУ.
За даними слідства, топпосадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Йдеться про:
- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок на понад 220 м² та дві земельні ділянки під Києвом;
- два гаражні бокси;
- шість машиномісць;
- три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 м²;
- автомобіль BMW X3.
Правоохоронці нагадують, що Павло Кириленко вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування за 2020—2023 роки.
- У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні. 28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.
- У грудні підозру змінили — тепер Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 мільйони гривень.
- Згодом Павло Кириленко отримав нову підозру в недекларуванні майна.
- Вже 6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині голови Антимонопольного комітету України Аллі Кириленко — заставу у 9 мільйонів гривень. Жінку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.