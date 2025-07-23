«Всі ми чуємо, що каже суспільство». Зеленський зібрав керівників правоохоронних, антикорупційних органів і генпрокурора

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Президент України Володимир Зеленський 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних, антикорупційних органів — СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС — і генпрокурора. Це сталося на тлі суспільного резонансу щодо підписання закону № 12414, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«У нас усіх спільний ворог — російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже — реальне відчуття справедливості», — написав президент.

Він каже, що «всі ми чуємо, що каже суспільство». За його словами, на зустрічі обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, а на політичному рівні це підтримають.

«Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції», — написав Зеленський.

Він котре наголосив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працюють проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

Наступного тижня відбудеться робоча зустріч щодо загального плану дій. А вже за два тижні має бути готовий спільний план із конкретними необхідними кроками, які впровадять, щоб «зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства».

«Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно», — написав Зеленський.

Про який закон мова

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

ʼсамостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Що передувало

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.