Після скорочення програм USAID у Зімбабве потроїлася смертність від малярії
- Автор:
- Олександр Булін
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Скорочення програм USAID, яке в січні розпочала адміністрація президента США Дональда Трампа, загрожує кільком десятиріччям прогресу в боротьбі з малярією. У Зімбабве у 2025 році зареєстрували 115 спалахів, порівняно з лише одним минулого року.
Про це пише The Guardian.
У 2024 році USAID виділив $270 мільйонів на програми охорони здоровʼя та сільського господарства в Зімбабве. Січневе скорочення, яке включало фінансування програм боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД і малярією, паралізувало Програму ентомологічної підтримки Зімбабве в боротьбі з малярією.
Міністерство охорони здоровʼя Зімбабве повідомляє, що загальна кількість випадків малярії зросла на 180% за перші чотири місяці 2025 року. Кількість смертей, повʼязаних з малярією, зросла на 218%: із 45 за цей же період у 2024 році до 143 у 2025 році. Станом на 26 червня кількість випадків малярії зросла до 119 648, а 334 людини померли. Діти віком до пʼяти років становлять 14% від загальної кількості випадків малярії.
Скорочення фінансування також порушило розповсюдження основних методів боротьби, таких як москітні сітки — сотні тисяч людей по всій країні постраждали від укусів комарів. Міністерство охорони здоровʼя заявило в травні, що розповсюджується 1 615 000 сіток, оброблених інсектицидами, але зараз бракує 600 000.
Заступник міністра охорони здоровʼя Зімбабве Слейман Квідіні визнав, що дефіцит фінансування порушив постачання москітних сіток.
«Зараз ми беремо на себе закупівлю цих сіток після того, як США припинили фінансування. Це стало для нас викликом, але наше бачення — ліквідувати малярію до 2030 року», — сказав він.
Ліквідувати малярію до 2030 року — така амбітна мета Африканського Союзу. Для цього використовують різні стратегії: підвищують обізнаність громади, запобігають укусам комарів за допомогою сіток, оброблених інсектицидами, проводять обприскування, а також удосконалюють системи спостереження.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE), який має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам, запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації. Також у США вирішили ліквідувати Міністерство освіти, а в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.
- Також в межах роботи департаменту у США вирішили реорганізувати, а фактично закрити USAID — програму, яка боролася з бідністю та голодом у всьому світі та була суттєвим інструментом мʼякої сили США.
- У середині травня Reuters писав, що через рішення Трампа скоротити іноземну допомогу на складах у США псується їжа для мільйонів людей. Наразі адміністрація Трампа збирається спалити 500 тонн продовольства, яке призначалося для дітей у Пакистані та Афганістані.