WP: Німеччина надішле Україні системи Patriot, а взамін купить у США

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Міністерство оборони Нідерландів

Німеччина надішле Україні батареї ППО Patriot, а взамін купить у США.

Про це пише The Washington Post із посиланням на високопосадовця Білого дому.

За даними видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зараз перебуває у Вашингтоні та 14 липня, за американським часовим поясом, зустрінеться з очільником Пентагону Пітом Гегсетом. Про їхню зустріч також розповідав генсек НАТО, але дату не уточнював.

Тоді ж Трамп заявив, що деякі системи Patriot «обміняють з тими, що маємо», а решту відправлять в Україну.

«У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot. Готується відправка, велика кількість із цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити», — сказав Трамп і додав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично, протягом кількох днів». Проте президент США не уточнив точної ані точної кількості, ані країни,яка має 17 систем.

Загалом план, який США узгодили з НАТО, передбачає, що європейські країни передадуть Україні зброю, зокрема системи Patriot, зі своїх наявних запасів, щоб її можна було використати якнайшвидше. Згодом ці країни придбають заміну у США.

Той самий високопосадовець Білого дому також розказав WP про обмеження, які Трамп планує увести проти РФ, якщо та за 50 днів не укладе угоду з Україною. Мова про 100-відсоткове мито на імпорт російських товарів, а також вторинні 100-відсоткові тарифи для країн, які купують російську нафту, газ та інші енергетичні продукти.

Проте разом з тим зараз у США є законопроєкт, який передбачає 500% мита для країн, які купують енергопродукти у Росії. У Сенаті вважають, що розглянуть його до кінця місяця.

Що відомо про зброю для України

Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння йдеться і на яку суму. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю» на «мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО, США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів». За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того, як Трамп оголосив про угоду, видання Axios з посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Трамп 14 липня також пригрозив «жорсткими тарифами» для РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не ввів.