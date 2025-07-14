Перестановки в українському уряді. Зеленський розповів, кого бачить новим міністром оборони
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Чинного премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля розглядають на посаду міністра оборони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що його «колосальний досвід» потрібен у Міноборони.
За словами президента, саме тут зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Президент зазначив: розраховує на те, що народні депутати підтримають новий склад уряду.
«І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації», — додав Зеленський.
- Минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може стати новим послом України в США. На посаду посла потрібно обрати сильну людину, каже Зеленський, яка була б у контексті найважливішого — посилення держави та постачання зброї.
- А очолити український уряд Зеленський 14 липня запропонував віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко. Серед задач оновленого уряду президент бачить зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.
- Ще раніше видання The Economist повідомляло, що парламент нібито планує провести голосування щодо зміни премʼєр-міністра на користь Юлії Свириденко. У статті йдеться і про ймовірні перестановки в освіті, охороні здоров’я, культурі, соціальній політиці та, можливо, у фінансовому секторі. Як пише The Economist, ідея замінити нинішнього премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на протеже Андрія Єрмака Юлію Свириденко не нова, але торік Зеленський наклав вето на таку перестановку.