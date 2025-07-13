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Північна Корея надала Росії понад 12 мільйонів снарядів 152-го калібру.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідувальні служби Південної Кореї.

Мова про близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

Телеканал CNN з посиланням на оцінку української розвідки писав, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві. За даними розвідки Південної Кореї, це може статися вже в липні або серпні.

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Південнокорейські депутати з посиланням на розвідку заявляли, що станом на квітень з 15 тисяч бійців КНДР втратила приблизно 4,7 тисячі, з них 600 загиблими.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.