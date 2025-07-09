Чехія до кінця року підготує 8 українських пілотів — уряд країни вже схвалив програму
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Пресслужба Офісу президента України
Чехія до кінця 2025 року підготує вісім українських пілотів. Програму навчання 9 липня на пропозицію міністерки оборони Яни Чернохової схвалив уряд країни.
Про це повідомляє пресслужба чеського Міноборони.
«Пілотів тренуватимуть для польотів на винищувачах F-16. Хоча ці літаки не перебувають на озброєнні чеської армії, українська сторона також зацікавлена в підготовці на тренажерах і навчально-бойових літаках L-39», — кажуть там.
Підготовку організує державне підприємство LOM Praha, яке працює під Міноборони. Українські пілоти пройдуть 150 годин навчальних польотів, це коштуватиме Чехії приблизно 32 мільйони крон (майже $1,52 мільйона).
Підготовка, включно з наземними тренуваннями, заняттями на тренажерах, логістикою та медичними оглядами, коштуватиме орієнтовно 4,5 мільйона крон. Усе це оформлять як доповнення до чинного контракту між Міноборони Чехії та компанією LOM Praha, а також на основі чинної угоди про співпрацю між оборонними відомствами Чехії та України.
Навчання проводитимуть у межах чинного дозволу, який дозволяє перебувати іноземним військовим у Чехії до кінця 2026 року. Він охоплює до 800 військових з України, а також з країн ЄС і НАТО, які проходитимуть підготовку в Чехії з 1 січня 2025-го по 31 грудня 2026-го.
F-16 для України
У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.
У травні 2025 року Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 для України.
Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).
- Про те, що українські пілоти навчатимуться в Чехії на винищувачах F-16 і L-39, ще у травні повідомив чеський премʼєр Петр Фіала. Раніше Зеленський розповідав про створення в Чехії українсько-чеської школи F-16.