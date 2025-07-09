Справу про махінації з землею на Закарпатті скерували до суду. У ній фігурують мер Мукачевого і голова райради

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про продаж земельної ділянки на Закарпатті площею понад 3 гектари за заниженою вартістю.

Про це повідомляє НАБУ.

Імен не називають, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про махінації під час продажу території стадіону «Авангард» у центрі Мукачевого. Фігурантами справи є міський голова Андрій Балога та очільник Мукачівської районної ради Михайло Ланьо.

За даними слідства, мер добився ухвалення міськрадою рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів вартістю ділянки приватному товариству, підконтрольному голові райради.

Це зробили на підставі експертної грошової оцінки, за яку власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Внаслідок оборудки землю з ринковою вартістю 91,4 мільйона гривень продали лише за 9,6 мільйона. Попри мізерну вартість, міський голова розпорядився розтермінувати платіж на пів року, йдеться у пресрелізі.

Сума збитків територіальній громаді становила 81,7 млн грн. Оборудку викрили у червні 2024 року спільно зі Службою безпеки. У листопаді двом власникам компанії-оцінювачки повідомили про підозру у підробленні доказів з метою ввести в оману суддів та довести свою невинуватість.

Що передувало

Правоохоронці 25 червня 2024 року затримали мера Мукачевого Андрія Балогу та колишнього народного депутата, а нині голову Мукачівської райради Михайла Ланя у справі про махінації під час продажу території стадіону «Авангард», розташованого в центрі міста.

Також у справі фігурує ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міськради Мукачевого Артур Саміляк. Балогу 26 червня минулого року відправили під арешт. Наступного дня під варту відправили Саміляка та Ланя із заставами 5 і 30 мільйонів гривень відповідно. Вже 27 червня за мера Мукачевого Балогу теж внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.