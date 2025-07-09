Комісія отримала офіційний документ від уряду, де пояснили причини непризначення Цивінського головою БЕБ
- Автор:
- Ольга Березюк
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Конкурсна комісія отримала офіційний документ від уряду щодо рішення не призначати Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.
Про це комісія повідомила у фейсбук.
Документ містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів. У ньому уряд аргументує своє рішення, зокрема, інформацією, наданою СБУ, та ст. 2 закону про нацбезпеку, яка говорить, що «правову основу держполітики у сферах національної безпеки і оборони становлять Конституція України та інші закони».
Комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію.
Що передувало
20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.
Закон передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія з шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.
Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України у програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.
Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.
7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — і просить комісію повторно подати кандидатури.