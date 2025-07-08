Axios: Трамп пообіцяв Зеленському передати 10 ракет до Patriot та допомогти знайти інші способи постачання зброї

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«Бабель»

Президент США Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot та допомогти знайти інші способи постачання зброї.



Про це пише видання Axios з посиланням на джерела.

Володимир Зеленський, коментуючи розмову з Трампом, ще раніше казав, що вони обговорювали протиповітряну оборону, проте він не зазначав, чи вдалося про щось домовитись із Трампом.

«Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot — ключ до захисту від балістики», — сказав тоді президент України і додав, що розмова з Трампом була максимально продуктивною і найкращою за весь час.

За день до розмови українського та американського лідерів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу з проханням розблокувати поставки ракет-перехопювачів до Patriot — США їх призупинили, коли ті вже прямували в Україну.

Джерела стверджують, що Мерц сказав Трампу про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні. У відповідь Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні. Її вартість мали б розділити США та Європа. Остаточної домовленості Трамп і Мерц у цьому питанні не досягли, перемовини тривають.

У Берліні наполягають: Німеччина вже передала Україні «надзвичайно велику частину» своїх систем Patriot — навіть більшу, ніж США, якщо порівнювати в пропорціях.

Тим часом один з радників Трампа каже, що міністр оборони Піт Гегсет визначив наявні батареї Patriot у Німеччині та Греції, які США готові профінансувати й передати Україні. Проте, за словами посадовця, «ці розмови тривають уже місяцями».

Axios пише, що цього тижня Зеленський і його команда мають зустрітися в Римі з представником Трампа Кітом Келлогом. Вони сподіваються на більшу конкретику щодо майбутніх постачань озброєння зі США.

Ще 10 квітня Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. На брифінгу 17 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити в США щонайменше 10 комплексів Patriot, і Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть. Відтоді суттєвих зрушень у цьому питанні не було.

Президент США 25 червня, відповідаючи на запитання української журналістки про поставку Patriot для України, сказав: «Я хочу, щоб ми могли їх надати».

«Вони хочуть отримати ракети протиповітряної оборони Patriot, і ми подивимось, чи зможемо зробити частину з них доступною. Вони потрібні й нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні — на 100%. Звісно, вони [українці] теж хочуть їх отримати. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Я хочу, щоб ми могли їх надати», — сказав Трамп.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили попри звіт, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. Крім того, речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправлення Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.