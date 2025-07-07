Уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — просить комісію повторно подати кандидатури

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Кабмін попросив конкурсну комісію повторно подати кандидатів на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Там зазначили, що рішення ухвалили після того, як вивчили додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

В уряді додали, що це рішення відповідає положенням закону «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

Що передувало

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Закон передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.