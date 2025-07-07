Трамп оголосив про 25-відсоткові мита для Японії та Південної Кореї

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The White House / X

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари Японії та Південної Кореї.

Відповідні листи він опублікував в Truth Social.

Тарифи на всі товари із цих країн, що ввозяться до США, набувають сили 1 серпня, «окремо від усіх секторальних тарифів».

Він також пригрозив, що якщо країни вирішать у відповідь теж підвищити тарифи, то США приплюсують аналогічні тарифи до вже введених 25-відсоткових.

Трамп додав, що тарифи можуть змінити залежно від стосунків між країнами.

Як пише Reuters, після оголошення цих мит акції японських автомобільних компаній впали на американських торгах. Зокрема, акції Toyota Motor впали на 4,1%, а Honda Motor — на 3,8%.

Крім того, акції провідної південнокорейської компанії бездротового звʼязку та цифрових технологій SK Telecom впали на 7,5% після оголошення.

Водночас Reuters зауважує, що сьогоднішнє оголошення не надто змінює тарифні ставки, введені 2 квітня. Тоді для Японії ввели мита 24%, а для Кореї — 25%.

Оновлено о 21:40. Згодом Трамп опублікував листи про введення мит для ще пʼяти країн.

Лаос та Мʼянма отримали тариф 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.