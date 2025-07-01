Тайвань проведе найбільші військово-цивільні навчання у своїй історії. Імітуватимуть вторгнення Китаю
- Автор:
- Олександр Булін
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Daniel Ceng/AP Photo
Щорічні навчання «Хань Куан» розпочнуться девʼятого липня, триватимуть десять днів і мобілізують понад 22 тисячі резервістів. Військові імітуватимуть блокаду та вторгнення з боку КНР. Це наймасштабніші навчання в історії країні, які пройдуть на тлі посилення тиску з боку Китаю.
Про це пише Reuters.
Керівник спільного департаменту бойового планування Міністерства оборони Тун Чжі-сін заявив, що сценарії навчань передбачають спільну вогневу атаку та переправу десантної групи армією КНР. Збройні сили Тайваню відпрацьовуватимуть побудову ланцюга ударів за допомогою високоточних атак з моря і з повітря.
Разом з військовими навчанням проведуть і навчання цивільної оборони. Вони включатимуть оголошення ракетних тривог та тренувальні евакуації у великих містах.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. 46-й президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.
- За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було менше за 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці, що фактично знищує цю неофіційну межу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.