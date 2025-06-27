Рада вартових Конституції Ірану схвалила призупинення співпраці з МАГАТЕ

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Рада вартових Конституції — впливовий орган Ірану — затвердила законопроєкт про призупинення співпраці держави з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав документ про призупинення співробітництва з ядерним наглядовим органом ООН «обовʼязковим до виконання».

«Законопроєкт, який був схвалений парламентом і сьогодні затверджений Радою вартових, є обовʼязковим для нас, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з [МАГАТЕ] матимуть нову форму», — сказав посадовець в ефірі національного мовника.

Днями за відповідне рішення проголосував парламент Ірану. За даними медіа, проєкт підтримали понад 200 депутатів. За словами члена президії парламенту Аліреза Салімі, відповідно до загальних положень співробітники МАГАТЕ не отримають права вʼїжджати до Ірану для перевірок ядерних обʼєктів, якщо при цьому вони не гарантуватимуть їхню безпеку і захист «мирної ядерної діяльності країни».

Також візити працівників МАГАТЕ має схвалювати Рада національної безпеки Ірану. Вона поки що не затвердила цей проєкт.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками і, зокрема, фіксували підвищення рівня збагачення урану на його ядерних обʼєктах. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

Газета NYT писала, що Іран міг вивозити збагачений уран з ядерних обʼєктів до атаки США. Враховуючи неодноразові погрози Дональда Трампа вдатися до воєнних дій, іранці могли вивезти 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цей уран зберігався всередині ядерного комплексу неподалік Ісфагану. Також іранці укріплювали завод у Фордо, щоб захистити те, що не можна перевезти. На супутникових знімках видно 16 вантажівок біля входу. Проте невідомо, що саме вивезли з обʼєкта та чи взагалі щось вивозили. Насправді іранці могли евакуювати лише частину матеріалів, зазначало видання.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердили, що досі незрозуміло, де саме зберігається збагачений іранський уран. В інтервʼю CNN 22 червня Гроссі додав, що «Іран не приховує, що вони захищали цей матеріал». Пізніше того ж дня його запитали в повідомленні, чи він мав на увазі, що запаси урану перемістили. Він відповів: «Так».