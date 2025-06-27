​Ексзаступника голови Вищого господарчого суду Ємельянова підозрюють у незаконному збагаченні на понад 90 мільйонів гривень

Новини

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні ексзаступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення на понад 97 мільйонів гривень.



Про це повідомляють НАЗК, ДБР та ОГП. Імені фігуранта не називають, проте з деталей справи випливає, що мова саме про Артура Ємельянова.

Він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та Tetris Hall. Також йдеться про автомобілі HONDA ACCORD 2017 року випуску, BMW X5 2019 року, LAND ROVER RANGE ROVER 2013 року, корпоративні права 2 юридичних осіб і внесення $60 тисяч готівки на банківський рахунок.

Національне агентство проаналізувало доходи й видатки фігуранта та його родини й встановило, що вони не могли придбати це майно коштом законних доходів.

За версією слідства, фігурант використовував незаконну схему для легалізації доходів — оформлював фіктивну підприємницьку діяльність на близьких і декларував вигадані прибутки нібито від освітніх послуг і послуг психолога. У подальшому ці гроші витрачали на купівлю згаданих активів, щоб приховати їхнє справжнє джерело.

Колишній суддя, який нині працює адвокатом, був учасником злочинної організації. До її складу входили переважно судді, адвокати, арбітражні керуючі та працівники суду. Вони створили систему, де за хабарі ухвалювали потрібні комусь судові рішення, переаважно у справах господарського характеру.

Схему організував колишній голова Вищого господарського суду України. Він незаконно впливав на розподіл справ, передаючи їх лише «своїм» суддям, які ухвалювали рішення на користь замовників.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання про зміну підозрюваному запобіжного заходу з особистого зобовʼязання на більш суворий.

Слідство триває. У межах міжнародної співпраці збирають докази того, що фігурант і повʼязані з ним люди незаконно набули майно не лише в Україні, а й за її межами, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ. Крім того, перевіряють, чи могли ці люди легалізувати майно, отримане злочинним шляхом.

Що передувало

У 2016 році Генпрокуратура оголосила підозру судді Ємельянову та ексглаві Вищого господарського суду Віктору Татькову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. За даними слідства, вони «фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень». Татьков фігурує у справі про приватизацію Зуївського заводу на Донеччині та про «плівки» глави Конституційного суду Тупицького. У 2017 році «Схеми» писали, що колишня дружина Ємельянова Світлана володіє багатьма обʼєктами елітної нерухомості в різних куточках світу — це вілла в Антальї, апартаменти у Дубаї, два готелі у Відні, а також німецькою фірмою, що керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні. Журналісти вказували на фіктивне розлучення пари для приховування майна в декларації судді.

У 2018 році Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Ємельянова. Він разом із дружиною фігурував у справі про легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.

У березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду. У ВРП зʼясували, що він використовував своє службове становище і чинив тиск на суддів у справах до 2014 року.

Уперше Ємельянова затримали у грудні 2024 року — за підозрою в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. За інформацією слідства, підозрюваний скористався своїми звʼязками в суді — таким чином Ємельянову змінили запобіжний захід з арешту на особисте зобовʼязання, що дало йому шанс уникнути покарання і спробувати виїхати з України.



Вдруге Ємельянова затримали 30 травня.