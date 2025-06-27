Фінансування цивільних ядерних програм на $30 млрд і зняття санкцій. CNN розкрив деталі таємних переговорів США з Іраном

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Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість надати Ірану доступ до фінансування на суму до $30 мільярдів для створення ядерної програми з виробництва цивільної енергії, послаблення санкцій та розблокування мільярдів доларів іранських коштів. Усе це є частиною активних зусиль, спрямованих на повернення Тегерану за стіл переговорів.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Ключові представники США та Близького Сходу проводили таємні перемовини з Іраном, навіть попри хвилю військових ударів по Ірану та Ізраїлю за останні два тижні, кажуть джерела. Ці обговорення тривали й цього тижня після досягнення домовленості про припинення вогню.

Представники адміністрації Трампа наголосили, що було висунуто кілька пропозицій. Вони попередні і перебувають у процесі доопрацювання, проте мають одну непорушну умову: повна відмова Ірану від збагачення урану. Однак принаймні один попередній проєкт, описаний CNN двома джерелами, містить кілька стимулів для Ірану.

Деякі деталі були узгоджені на таємній багатогодинній зустрічі спеціального посланника США Стіва Віткоффа з партнерами в Перській затоці в Білому домі 20 червня — за день до американських військових ударів по Ірану.

Серед умов, про які раніше не повідомлялося, — інвестиції на суму $20–30 мільярдів у нову іранську ядерну програму без збагачення урану, яка б використовувалася виключно для цивільної енергетики. Один посадовець зазначив, що кошти не надійдуть безпосередньо зі США — Штати воліють, аби фінансування здійснювали арабські партнери. Ідея інвестування в іранські ядерні обʼєкти для мирних цілей уже обговорювалася під час попередніх раундів перемовин.

Серед інших стимулів — можливе зняття деяких санкцій з Ірану та надання йому доступу до $6 мільярдів, які зараз заморожені в іноземних банках і якими Тегеран не може вільно користуватись.

Ще одна ідея, яка обговорювалась минулого тижня, — це фінансування союзниками США у Перській затоці заміни ядерного об’єкта у Фордо, по якому США завдали удару бомбами, на нову незбагачувальну установку. Джерела зазначили, що поки неясно, чи Іран зможе використовувати сам цей обʼєкт, і наскільки серйозно розглядається ця пропозиція.

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.