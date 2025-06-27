США передали ЄС нову торговельну угоду

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Reuters / «Бабель»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС отримав нову торговельну пропозицію від Сполучених Штатів.

Про це пише NBC News.

«Сьогодні ми отримали новий документ від США для подальших переговорів. Наразі ми його аналізуємо», — сказала фон дер Ляєн на пресконференції після саміту ЄС за участю лідерів усіх 27 країн.

Вона додала, що ЄС готовий до укладення угоди, однак разом з тим готується до того, що задовільної домовленості досягнуто не буде.

ЄС має в запасі мита на десятки мільярдів євро у відповідь — і може ввести їх, якщо угоди не буде досягнуто.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.