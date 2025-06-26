Книжка вбитої росіянами письменниці Амеліної отримала премію Джорджа Орвелла

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Українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула під час російського удару по Краматорську, посмертно нагородили премією Джоржа Орвелла за книжку «Дивлячись на жінок, що дивляться на війну».

Про це премія повідомила в X.

Амеліна стала лауреаткою у категорії «Політичне письмо» (Political Writing). Голова журі Кім Даррок охарактеризував її книгу як «незабутню картину людських наслідків війни».

Церемонія нагородження лауреатів премії проходила 25 червня в Лондоні. Чоловік Амеліної Олексій прийняв нагороду у розмірі £3 000 від її імені, призові кошти будуть спрямовані на підтримку Нью-Йоркського літературного фестивалю, який започаткувала письменниця.

«Дивлячись на жінок, що дивляться на війну» — незавершена документальна праця Амеліної, передмову до якої написала канадська авторка Маргарет Етвуд. Вона поєднує щоденникові записи, свідчення очевидців, історичні екскурси та поезію.

Книга присвячена не лише війні, а й жінкам, які її документують та переживають. Серед героїнь — правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, яка бореться за міжнародну відповідальність Росії; Євгенія Закревська — адвокатка, яка стала військовослужбовицею; журналістка Євгенія Подобна; «Казанова» — дослідниця воєнних злочинів, а також Юлія Какуля-Данилюк — бібліотекарка, яка під час окупації вела щоденник, записуючи деталі російського терору.

Хто така Вікторія Амеліна

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Дім для Дома» та книжок для дітей, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Була волонтеркою, громадською діячкою.

Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Вона брала участь у правозахисній ініціативі та українській громадській організації Thuth Hounds і документувала воєнні злочини росіян. Саме Вікторія Амеліна розкопала закопаний в землі на деокупованій Харківщині щоденник закатованого волонтера і дитячого письменника Володимира Вакуленка та написала передмову до нього.

27 червня 2023 року, коли Вікторія Амеліна перебувала в ресторані Краматорська разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників, по закладу вдарила російська ракета. Від отриманих травм Амеліна згодом померла в лікарні. Загалом через удар загинули 13 людей.