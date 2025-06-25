Зеленський назвав зустріч із Трампом «тривалою і змістовною». Про що говорили президенти (доповнено)
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч 25 червня на полях саміту НАТО.
Президент України розповів, що під час розмови з Трампом вони охопили всі «справді значимі питання». Зокрема, лідери говорили про те, як досягти припинення вогню і справжнього миру, а також про те, як захистити українців.
«Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. [...] Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру», — написав Володимир Зеленський і додав, що деталі зустрічі будуть згодом.
На пресконференції Трамп назвав зустріч із Зеленським «чудовою» і сказав, що він був радий був бачити президента України, яким був «милим». На запитання журналістів, чи обговорювали вони з президентом України припинення вогню, Трамп відповів: «Ні, я просто хотів побачити, як у нього справи». Президент США сказав, що, якщо зможе, то поговорить з Путіним, «чи можемо ми припинити війну».
«Вони — сміливі люди. Він веде свою війну і відвойовує свою державу. Це дуже складна битва, яку він веде, але він успішний в ній», — заявив Трамп.
Речник президента Сергій Никифоров розповів журналістам, що зустріч президентів тривала близько 50 хвилин.
- Це перша зустріч президентів відтоді, як Україна та Росія відновили прямі переговори. Востаннє президенти говорили наживо на похороні Папи Франциска 26 квітня. Тоді розмова тривала близько 15 хвилин.
- Видання Axios писало, що Трамп і Зеленський планували зустрітися у другий день саміту G7 в Канаді, який був зосереджений на підтримці України. Проте президент США достроково покинув захід, тоді офіційною причиною назвали ескалацію на Близькому Сході між Іраном та Ізраїлем. Пізніше Financial Times зазначало, що Трамп не був зацікавлений в зустрічі із Зеленським і це стало однією з причин, чому він достроково залишив саміт. На це також вплинуло роздратування президентом Франції Емманюелем Макроном, який 15 червня відвідав Гренландію і виступив проти планів Трампа взяти її під контроль.
- На тлі того, що американський президент покинув зустріч лідерів G7 достроково, НАТО скоротило майбутній саміт до однієї робочої сесії, щоб «Трамп не занудьгував і не пішов раніше». Спочатку планували, що саміт триватиме три дні, але тепер його скоротили до однієї робочої сесії тривалістю дві з половиною години.