З Ірану евакуювали 31 українця. Це завершальний етап повернення громадян України із зон підвищеної небезпеки

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З Ірану 24 червня евакуювали 31 українця. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей.

Про це 25 червня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається», — розповіла одна з евакуйованих на імʼя Варвара.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

«Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану», — розповіла інша евакуйована, яку звати Наталя.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

Громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму. Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. А 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Атаки між країнами тривали до ранку 24 червня.

Ізраїль звертався до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. І в ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя.

Але через годину після цього Армія оборони Ізраїлю заявила про новий запуск балістичних ракет з Ірану.