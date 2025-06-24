Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО

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Пресслужба Офісу президента України

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися 25 червня на саміті НАТО в Гаазі. Трамп на борту Air Force One, прямуючи туди, сказав, що він, «ймовірно», зустрінеться із Зеленським.

Слова президента США передає Le Monde.

«Я йому скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації, йому ніколи не слід було опинятися в ній», — наголосив Дональд Трамп.

Раніше Володимир Зеленський теж казав, що планує зустріч із Трампом під час саміту НАТО. «Наші команди над цим працюють», — підтвердив він у коментарі Sky News і додав, що ще потрібно узгодити час такої зустрічі.

Сьогодні голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що говорив з держсекретарем США і виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента Марко Рубіо. Зокрема, вони обговорили підготовку майбутньої зустрічі лідерів.