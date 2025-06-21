Ізраїль вдруге атакував ядерний обʼєкт в Ісфахані. Які наслідки

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AP Photo/Vahid Salemi

Вночі 21 червня ізраїльські повітряні сили вдруге з початку конфлікту бомбардували іранський ядерний обʼєкт Ісфахан. Також ізраїльські війська вбили кількох високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції. Зі свого боку Іран випустив пʼять балістичних ракет по Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel.

За даними ізраїльських військових, вночі 21 червня близько 50 винищувачів Повітряних сил Ізраїлю скинули 150 боєприпасів на десятки цілей в Ірані, включно з ядерним обʼєктом у місті Ісфахан. За даними Армії оборони Ізраїлю, удар по об’єкту в Ісфахані у перший день конфлікту знищив кілька критично важливих ділянок, включаючи інфраструктуру та лабораторії з конверсії урану.

«У межах комплексу також під атакою був виробничий обʼєкт центрифуг, а ще інші військові цілі іранського режиму в районі Ісфахана», – заявила Армія оборони Ізраїлю.

Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що після останніх ударів з обʼєкта в Ісфахані витоку небезпечних матеріалів не було.

Додаткові удари завдали по вантажівках, що використовуються для запуску дронів по Ізраїлю, по інфраструктурі балістичних ракет, а також по іранських радарах та обʼєктах ППО, додали в Армії оборони Ізраїлю.

Внаслідок нічних авіаударів в Ірані також загинули три високопоставлені офіцери Корпусу вартових Ісламської революції. Серед них командувач Палестинської дивізії сил «Кудс» Саїд Ізаді, керівник підрозділу 190 сил «Кудс» Бехнам Шахріярі та керівника підрозділу безпілотників Аерокосмічних сил КВІР Амінпура Джудакі.

Зі свого боку Іран випустив пʼять балістичних ракет по Тель-Авіву та навколишніх містах. За даними ізраїльських військових, усі ракети перехопила ППО. Про постраждалих повідомлень не було, але уламки влучили у дах багатоквартирного будинку, там спалахнула пожежа.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль уже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що Іран, на думку американських розвідувальних служб, ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.