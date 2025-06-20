Pornhub відновив свою роботу у Франції

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Канадський порнографічний гігант Aylo відновив доступ до сайтів Pornhub, YouPorn і Redtube у Франції після майже тритижневого блокування у відповідь на вимогу перевіряти вік відвідувачів.

Це підтвердив представник компанії в коментарі для Politico.

Цьому передувало рішення французького суду, який постановив, що національна влада не може накладати такі вимоги на компанії, які базуються в інших країнах ЄС. Європейська штаб-квартира Aylo розташована на Кіпрі.

У заяві компанії йдеться, що рішення суду «дає змогу переглянути більш ефективні підходи, очікуючи на позицію Суду справедливості Європейського Союзу». Компанія також підтвердила свою підтримку перевірки віку на рівні пристрою, а не на рівні сайту.

Уряд Франції планує оскаржити це судове рішення.

Франція останніми роками активно просуває ідеї запобігання доступу неповнолітніх до шкідливого контенту. Президент Емманюель Макрон і міністерка цифрової трансформації Клара Шаппаз виступають за введення єдиного 15-річного вікового ліміту для користування соцмережами по всій Європі.

У звʼязку із цим порносайтам надали час до 7 червня, щоб дотриматись нових правил перевірки віку, однак Aylo повністю заблокувала свої сайти у Франції, заявивши, що ці заходи порушують право на приватність.

Обмеження для неповнолітніх у соцмережах

У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу порушили й щодо TikTok.

У липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали. Однак французьке законодавство вимагає посиленого врегулювання. Тож тепер уряд розглядає можливість визнати X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ до неї. Видання Financial Times писало, що в липні цього року ЄС запустить новий застосунок для перевірки віку. Він має дозволити ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.