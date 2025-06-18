МАГАТЕ підтвердило удари Ізраїлю по виробництву центрифуг в Ірані

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Ізраїль завдав ударів по двох іранських обʼєктах з виробництва центрифуг.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Ідеться про завод TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр. Обидва перебували під моніторингом МАГАТЕ в рамках ядерної угоди «Спільний всеосяжний план дій».

На об’єкті в Тегерані пошкоджень зазнала будівля, де виготовляли та тестували модернізовані ротори для центрифуг, а на об’єкті в Караджі зруйновані дві будівлі, де виробляли окремі частини для центрифуг.

Раніше Армія оборони Ізраїлю писала, що завдала ударів по десятках іранських ядерних обʼєктів, зокрема по обʼєктах, де збагачують уран для створення ядерної зброї.

МАГАТЕ також побачило «додаткові ознаки», що свідчать про прямі удари Ізраїлю по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

Уже 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Станом на 17 червня країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета 14 червня влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму. Як писав Axios, Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 червня 2025 вперше за майже 20 років звинуватила Іран в тому, що той не виконує своїх зобов’язань щодо міжнародних гарантій ядерної безпеки.

До цього, 31 травня, Агентство повідомляло, що Іран, як порівняти з лютим, майже вдвічі збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Тепер у нього близько 408 кілограмів такого урану — цього вистачить на виготовлення дев’яти ядерних бомб, якщо країна продовжить збагачувати уран.