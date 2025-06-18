У Нідерландах рекомендують заборонити соцмережі дітям до 15 років. Месенджери можуть дозволити з 13

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Влада Нідерландів вважає, що неповнолітнім віком до 15 років не слід мати доступу до соціальних мереж на кшталт TikTok та Instagram.

Про це йдеться в нових рекомендаціях уряду для батьків щодо екранного часу та застосунків, повідомляє Politico.

Там зазначили, що підлітки старші 13 років можуть поступово вчитися користуватися «платформами для соціальної взаємодії», наприклад WhatsApp і Signal. Стверджується, що месенджери позитивно впливають на розвиток соціальної ідентичності дітей старше 12 років, надають їм простір для взаємодії з однолітками та самовираження.

Нідерландський уряд також радить обмежувати час перед екраном:

для дітей віком 2–4 роки — до 30 хвилин на день;

поступово збільшувати до трьох годин на день для дітей віком від 12 років.

Батькам і педагогам рекомендують теж дотримуватися здорових звичок у користуванні гаджетами — наприклад, відкладати телефони й вимикати сповіщення, коли вони перебувають з дітьми. Парламент попросив підготувати ці рекомендації ще в лютому, пише Politico.

Нідерланди — одна з країн ЄС, що вживає заходів через негативний вплив соцмереж на психічне здоров’я та розвиток неповнолітніх. Єврокомісія вже оприлюднила власні рекомендації для захисту дітей онлайн, однак багато держав-членів вважають, що блок дуже повільно просувається в цьому питанні.

Обмеження для неповнолітніх у соцмережах

У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу порушили й щодо TikTok.

А в липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали.

Однак французьке законодавство вимагає посиленого врегулювання. Тож тепер уряд розглядає можливість визнати X порноплатформою, щоб заборонити дітям доступ до неї.

Видання Financial Times писало, що в липні цього року ЄС запустить новий застосунок для перевірки віку. Він має дозволити ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.

У червні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що заборонить доступ до соціальних мереж дітям до 15 років, якщо найближчими місяцями такі заходи не запровадять на рівні Європейського Союзу.