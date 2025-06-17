МАГАТЕ змінило думку про наслідки ударів по підземних залах ядерного обʼєкта в іранському Натанзі
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) знайшло «додаткові ознаки», які свідчать про прямі удари Ізраїлю по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі.
Таку заяву МАГАТЕ зробило після того, як проаналізувало деталізовані супутникові знімки наслідків атаки Ізраїлю на Іран. Водночас змін на іранських ядерних об’єктах в Ісфагані та Фордо немає.
Армія Ізраїлю 13 червня повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натанзі, включно з підземною частиною і центрифугами. У місті Натанз розташовані два обʼєкти, де збагачують уран для іранської ядерної програми. Один з них — величезний підземний завод.
За даними Інституту науки та міжнародної безпеки за 2003 рік, обʼєкт включає два великі підземні зали — вважають, що там є центрифуги для збагачення урану. Тоді в Ірані визнали пошкодження, однак заявили, що вони — лише «косметичні».
Анонімний ізраїльський чиновник 16 червня повідомив CNN, що є «ознаки» того, що підземна частина головного ядерного іранського обʼєкта в Натанзі обвалилася. Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляло лише про поверхневі пошкодження.
Тоді очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після першої атаки додаткових ушкоджень на станції не зафіксували, як й ознак удару по підземному каскадному залу. Водночас він зазначив, що втрата електроенергії в цьому залі могла призвести до пошкодження розміщених там центрифуг.
OSINT-аналітик Damien Symon 13 червня публікував супутникові знімки одразу після удару. Тоді вони вказували, що база зазнала серйозних пошкоджень, проте не давали змоги встановити, в якому стані були підземні обʼєкти.
- Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.
- Станом на 17 червня країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.