Ізраїль повідомляє про ліквідацію командира іранського Надзвичайного командування — він пробув на посаді менш ніж чотири доби

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AP Photo/Vahid Salemi

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира Надзвичайного командування Алі Шадмані. Його називають начальником Генерального штабу воєнного часу і найближчою фігурою до Верховного лідера аятоли Хаменеї.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Хатем аль-Анбія (печатка пророків — фарсі) — Надзвичайне командування, на яке поклали оперативне управління спільними військовими операціями іранських Збройних сил. Командування підпорядковується Генеральному штабу, яким з п’ятниці, 13 червня, командує Саїд Мусаві. Однак, судячи з повідомлення ЦАХАЛ, саме Алі Шадмані в Ізраїлі вважали керівником іранської армії під час війни.

За повідомленням ЦАХАЛ, Шадмані убили повітряним ударом по штаб-квартирі в центрі Тегерану вночі 17 червня. У п’ятницю, 13 червня, ЦАХАЛ ліквідував попередника Шадмані — Хатема-Гулама Алі Рашида.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.