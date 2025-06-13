Іран запустив сотні балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на атаку по військових обʼєктах. Що відомо зараз

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AP/Лео Корреа

Іран запустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет кількома хвилями. Армія оборони Ізраїлю заявила, що «весь Ізраїль під вогнем іранських снарядів». Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану.

Про наслідки атаки Ірану на Ізраїль пишуть CNN і The Times of Israel.

Незадовго до запуску ракет верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у промові пообіцяв, що «Ісламська Республіка переможе сіоністський режим». За останніми оцінками, станом на 22:22 Іран за дві хвилі пусків випустив по Ізраїлю майже 150 балістичних ракет.

AP/Лео Корреа

CNN пише, що в Тель-Авіві чули потужні вибухи. The Times of Israel зазначає, що в місті здіймається дим після, ймовірно, падіння ракети. За словами медиків, постраждали пʼятеро людей.

Національна служба екстреної медичної допомоги Magen David Adom повідомляє, що в районі Тель-Авіва допомогу надали одній людині у стані середньої тяжкості та чотирьом іншим, які отримали легкі осколкові поранення. Їх доставили до лікарень.

CNN пише про 7 людей з пораненнями легкої та середньої тяжкості через іранський удар по кордону Тель-Авіва та міста Рамат-Ган. Вибухи також чули в Єрусалимі.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що Іран «переступив червоні лінії», обстрілявши ракетами цивільне населення. Він наголосив, що країна заплатить «дуже високу ціну» за свої дії.

Axios із посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США пише, що США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські балістичні ракети. The Times of Israel зазначає: американський чиновник підтвердив це і зазначив, що в Ізраїлі проживають кілька сотень тисяч американців, і що уряд працює над їх захистом.

Тим часом Іран заявляє, що збив два ізраїльські винищувачі F-35 і«велику кількість малих літаків». Департамент звʼязків з громадськістю армії Ірану каже, що доля пілотів винищувачів наразі невідома. Ізраїль це повідомлення Ірану ніяк не коментував.

Що передувало

Вночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Спершу Армія Ізраїлю повідомила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натансі, включно з підземною частиною і центрифугами. Пізніше ЦАХАЛ офіційно заявив, що атакував ще один ядерний обʼєкт Ірану в Ісфахані.

Reuters повідомляє, що внаслідок атаки загинули понад 20 високопоставлених іранських командирів. Останній, про якого стало відомо, — командувач Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизадех. Раніше повідомлялося про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

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