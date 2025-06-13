В Україну повернули тіла 1 200 загиблих на війні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в Україну повернули тіла 1 200 загиблих.
«За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям», — зазначили в Коордштабі.
Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Репатріацію провели за домовленостями у Стамбулі, після другого раунду переговорів України й Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що Росія наразі ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. І були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Пізніше Росія звинувачувала Україну в зриві обміну полоненими й тілами полеглих. Київ це спростував.
- Кілька днів тому, 11 червня, в Україну повернули тіла 1 212 полеглих оборонців. Серед них бійці, які воювали на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.