«Або приймайте, або ні». Трамп анонсував односторонні торгові умови для партнерів

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Президент США Дональд Трамп найближчими тижнями збирається надіслати листи торговим партнерам, у яких оголосить односторонні тарифні ставки для них.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми надішлемо листи приблизно через півтора-два тижні, де скажемо країнам, яка ситуація. І я думаю, ви це розумієте — мовляв, ось умови: або приймайте, або ні», — анонсував політик в розмові з журналістами 11 червня.

Незрозуміло, чи виконає американський президент цю обіцянку. Він неодноразово встановлював двотижневі терміни для дій, але виконував їх із запізненням або взагалі не виконував, пише Bloomberg. Ще 16 травня Трамп казав, що оголосить тарифні ставки для торгових партнерів США «протягом наступних двох-трьох тижнів».

У середу Трампа запитали, чи готовий він відкласти дедлайн, аби дати країнам, які ще не уклали домовленості зі США, більше часу. Він відповів, що не виключає цього.

«Але, думаю, в цьому не буде потреби», — додав президент.

Спершу він пропонував вести переговори з кожним партнером окремо, але згодом відмовився від цієї ідеї та зосередився на ключових економіках. Його команда зараз працює над двосторонніми домовленостями з Індією, Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом.

Міністр торгівлі Говард Лутнік 11 червня заявив, що країни ЄС, ймовірно, стануть одним з останніх союзників, з ким США укладуть угоду, адже перемовини складні.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Трамп запровадив «взаємні мита» щодо десятків країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.

У травні США і Китай розкрили деталі нової торговельної угоди. Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують. Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.

За кілька тижнів міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм «зайшли в глухий кут» і виправити ситуацію зможе лише розмова на рівні лідерів. На початку червня Дональд Трамп поспілкувався телефоном з президентом КНР Сі Цзіньпіном про торговельну угоду.

11 червня Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін уклали угоду, за якою Китай постачатиме магніти та рідкоземельні мінерали, а Сполучені Штати дозволять китайським студентам навчатися у їхніх університетах.