Новий етап обміну полоненими. Додому повертаються важкопоранені військові

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Росія та Україна 12 червня провели новий етап масштабного обміну полоненими — додому повертаються важкопоранені і важкохворі воїни.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Коордштаб з питань поводження з військовополоненими.

На батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.