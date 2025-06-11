Трамп розповів про нову угоду з Китаєм — там про рідкоземельні мінерали й китайських студентів

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін уклали угоду, за якою Китай постачатиме магніти та рідкоземельні мінерали, а Сполучені Штати дозволять китайським студентам навчатися у їхніх університетах.

«Ми запроваджуємо загалом 55% мит, Китай — 10%. Відносини чудові!» — написав Трамп у Truth Social без додаткових подробиць.

У коментарі Reuters посадовець Білого дому США пояснив, що домовленість передбачає таке: США зможуть стягувати 55% мита на імпортовані китайські товари, а Китай — 10% мита на імпорт зі США. Американська ставка включає базове «дзеркальне» мито у 10%, 20% — як покарання за торгівлю фентанілом і ще 25% вже чинних раніше мит.

Дональд Трамп зазначив, що угода, хоч і готова, потребує остаточного затвердження ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Напередодні американські й китайські посадовці оголосили, що домовилися про угоду, щоб відновити між своїми країнами торговельне перемир’я та скасувати обмеження КНР на експорт рідкоземельних мінералів.

Після дводенних переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що нова рамкова угода з Китаєм конкретизує домовленість, досягнуту раніше в Женеві про зниження взаємних мит. Женевські домовленості загальмували через китайські обмеження на експорт рідкоземельних мінералів, на що адміністрація Трампа відповіла власними заборонами на експорт технологій та товарів до Китаю.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що у Вашингтоні розглядають зниження мит на товари з Китаю до 50—65%, щоб зменшити торговельну напругу, яка виникла після введених президентом Трампом мит. Однак це передбачало багаторівневий підхід.

У травні США і Китай розкрили деталі нової торговельної угоди. Так, Вашингтон на 90 днів призупиняє дію додаткових мит на китайські товари на 24% і залишає базову ставку мита на рівні 10%. Деякі додаткові мита, введені у квітні цього року, повністю скасовують. Пекін вчиняє дзеркально — теж знижує додаткові мита на американські товари на 24% на 90 днів, зберігаючи решту мит на рівні 10%, і скасовує додаткові тарифи, введені у квітні.

За кілька тижнів міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм «зайшли в глухий кут» і виправити ситуацію зможе лише розмова на рівні лідерів. На початку червня Дональд Трамп поспілкувався телефоном з президентом КНР Сі Цзіньпіном про торговельну угоду.