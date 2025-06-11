Україна та Польща домовились про нові ексгумації на територіях одна одної

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Міністерство культури та національної спадщини Польщі

Дводержавна група з історичних питань проведе ексгумаційні роботи на територіях України та Польщі.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Польська сторона проведе ексгумації на території Львова, у межах колишнього села Збоїська. Там у 1939 році були поховані польські військовослужбовці. Україна проведе пошукові та ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова.

Раніше в українському Міністерстві культури повідомляли, що обидві сторони разом подали майже 20 заявок на ексгумації, зокрема в селі Юречкова.

Автор: Олександр Булін