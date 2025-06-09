NBC News: Білому дому важко знайти радників для міністра оборони. Попередніх звільнили через скандал із Signal

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David B. Gleason / Flickr

Білий дім досі шукає нових помічників для міністра оборони Піта Гегсета, після того як попередніх звільнили через витік інформації у месенджері Signal.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Посади в Міністерстві оборони, зокрема керівника апарату міністра, зазвичай вважаються престижними і приваблюють багатьох кваліфікованих претендентів. Проте щонайменше троє людей уже відмовилися від потенційних пропозицій працювати під керівництвом Гегсета.

Гегсет у квітні раптово відсторонив двох старших радників, яких сам же й обрав, звинувативши їх у витоку секретної інформації. Незабаром після цього Гегсет оголосив у прямому ефірі про звільнення свого керівника апарату, а також прессекретаря, який пізніше у відставці заявив, що офіс міністра перебуває в «повному хаосі».

Відтоді віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та інші чиновники шукають кандидатів, які могли б підтримати Гегсета. Але поки адміністрація не має особливого успіху в пошуку людей, які або погодилися б працювати з Гегсетом, або відповідали б політичним вимогам. Білий дім відхилив деяких кандидатів, запропонованих Гегсетом, а сам Гегсет — деяких, запропонованих Білим домом.

Деякі кандидати були визнані політично неприйнятними. Наприклад, Офіс з кадрових питань Білого дому відхилив декого за те, що вони були недостатньо «MAGA» (протрампівські).

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг 24 березня заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену. Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що подібний чат був не один. За даними журналістів, Гегсет створив чат, у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра. У Пентагоні заперечили цю інформацію.

The Wall Street Journal 6 травня писав, що загалом Гегсет обговорював плани Пентагону щонайменше в 10 окремих чатах у месенджері Signal.