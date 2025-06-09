Україна і РФ розпочали новий обмін військовополоненими
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
У понеділок, 9 червня, Україна й Росія розпочали новий обмін військовополоненими, який триватиме в декілька етапів найближчими днями.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед категорій українців, яких повертають додому зараз — важкопоранені та тяжкохворі оборонці, а також молодші 25 років. Точну кількість звільнених з полону не називають з міркувань безпеки.
«Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі», — додав Зеленський.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених сьогодні — представники ВМС, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Усі визволені захисники — представники рядового та сержантського складу. Серед них є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Триває робота над репатріацією тіл загиблих українських військових, додали у Штабі.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Пізніше голова делегації РФ на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський звинуватив Україну в перенесенні обміну військовополонених на «невизначений термін». Київ це спростував. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що Росія передала Україні зовсім інші списки на обмін.
- Перші прямі переговори між Києвом і Москвою відбулися 16 травня. Після того був обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».