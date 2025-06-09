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Медіа: Трамп і його команда нехтують цифровою гігієною — і це може коштувати їм безпеки

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Американський президент Дональд Трамп та члени його адміністрації регулярно порушують правила цифрової гігієни під час користування телефоном та інтернетом, що ставить їх під загрозу з боку шахраїв та іноземних розвідок.

Про це пишуть Axios, The Wall Street Journal, Bloomberg, Politico, The New York Times.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг у нещодавньому письмовому зверненні заявив: «Президент Трамп — найпрозоріший і найдоступніший президент в історії Америки. Світові лідери, очільники держав, обрані посадовці та бізнес-титани звертаються до нього, бо знають, що Америка знову під керівництвом президента Трампа».

Проте, як повідомляють медіа, американський президент відповідає на мобільний, навіть коли не знає, хто йому дзвонить. Члени його команди теж полюбляють спілкуватися на своїх особистих пристроях. Це робить Адміністрацію президента вразливою для телефонних шахраїв чи навіть іноземних шпигунів, але поки що про такі випадки не повідомляли. Однак останні новини про Білий дім викликають занепокоєння стосовно безпеки зв’язку.

Під час першого президентського терміну Трамп уже ігнорував заходи безпеки: наприклад, місяцями не змінював номер у Twitter. Тепер ситуація може бути більш загрозливою. Третина Агентства з кібербезпеки звільнилася, а Департамент ефективності уряду (DOGE), яким донедавна опікувався Ілон Маск, впроваджував технологічні ініціативи, що послаблювали безпеку. Серед них — сканування конфіденційних даних за допомогою штучного інтелекту, який робив недостовірні висновки.

Також в останні роки виріс рівень загроз. Програми штучного інтелекту можуть клонувати голос, а безліч мобільних програм дають можливості підробити номер телефону.

Автор: Олександр Булін