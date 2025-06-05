У США призупинили візи іноземних студентів Гарварду

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Benjamin Rascoe / Unsplash

Президент США Дональд Трамп призупинив на шість місяців вʼїзд іноземних студентів, які бажають навчатися або брати участь у програмах обміну в Гарвардському університеті.

Відповідний документ опублікували на сайті Білого дому.

Цей указ також зобовʼязує державного секретаря розглянути можливість анулювати чинні візи студентів, які зараз навчаються в університеті.

Після закінчення терміну в шість місяців указ про призупинення віз можуть продовжити.

У прокламації Трамп звинуватив Гарвард в тому, що університет має широкі звʼязки з іноземними державами, зокрема з «противниками США» — насамперед йдеться про Китай.

Він заявив, що Гарвард начебто неодноразово приймав і навчав членів парамілітарної організації Комуністичної партії Китаю, а дослідники університету співпрацювали з людьми, які перебувають у Китаї, над дослідженнями, що можуть сприяти модернізації китайських збройних сил.

Також Трамп звинуватив Гарвард в «ігноруванні громадянських прав своїх студентів і викладачів» та дискримінації «непріоритетних» рас під час вступу.

У Гарварді назвали наказ «ще одним незаконним кроком у відповідь, вжитим адміністрацією, що порушує права Гарварду, гарантовані Першою поправкою», і пообіцяли й надалі захищати своїх іноземних студентів.

Що відбувається між Трампом і Гарвардом

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому він заявив, що прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента загрожують академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов. 22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.