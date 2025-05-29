Ілон Маск підтвердив, що полишає державну службу

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Американський підприємець Ілон Маск підтвердив, що покидає державну службу, і подякував Трампу за «можливість зменшити необґрунтовані державні витрати».

Про це він написав в X.

«Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду», — додав він.

The Washington Post раніше писав, що серед причин відходу Маска від політики — особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів.

Маск також глибоко стурбований безпекою своєю та своєї родини. Він не очікував такого рівня критики на свою адресу чи проти своїх компаній — зокрема й актів насильства на обʼєктах Tesla. Усе це змусило його зосередитись знову на основному — на своїх компаніях Tesla і SpaceX.

Ще одним демотивуючим фактором могла стати різка втрата популярності. За опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, опублікованим у квітні 2025 року, лише 35% американців схвалюють те, як Маск виконує обовʼязки у команді Трампа, тоді як 57% — не схвалюють.