Ілон Маск підтвердив, що полишає державну службу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images
Американський підприємець Ілон Маск підтвердив, що покидає державну службу, і подякував Трампу за «можливість зменшити необґрунтовані державні витрати».
Про це він написав в X.
«Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду», — додав він.
The Washington Post раніше писав, що серед причин відходу Маска від політики — особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів.
Маск також глибоко стурбований безпекою своєю та своєї родини. Він не очікував такого рівня критики на свою адресу чи проти своїх компаній — зокрема й актів насильства на обʼєктах Tesla. Усе це змусило його зосередитись знову на основному — на своїх компаніях Tesla і SpaceX.
Ще одним демотивуючим фактором могла стати різка втрата популярності. За опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, опублікованим у квітні 2025 року, лише 35% американців схвалюють те, як Маск виконує обовʼязки у команді Трампа, тоді як 57% — не схвалюють.
- У квітні 2025 року Ілон Маск заявив, що з травня значно скоротить час, який він приділяє адміністрації Дональда Трампа, і більше зосередиться на управлінні своїми численними компаніями. Він зазначив, що хоче витрачати приблизно 40% свого часу на DOGE.
- Останнім часом Маск поступово зникає з публічного простору — Трамп усе рідше згадує його в дописах у соцмережі Truth Social, а фандрейзингова команда президента майже припинила розсилати електронні листи зі згадкою про мільярдера.