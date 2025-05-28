Президент Франції заявив, що підтримує створення Палестинської держави

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Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що підтримує вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною за допомогою визнання двох держав.

Про це він оголосив на виступі в Індонезії, передає Reuters.

Емманюель Макрон схиляється до того, щоб визнати Палестинську державу, хоч це і викличе критику з боку Ізраїлю.

«Лише політичне рішення дозволить відновити мир і будувати довгострокову перспективу», — наголосив він.

І додав, що Франція разом із Саудівською Аравією організують конференцію стосовно ситуації у секторі Гази в Нью-Йорку, щоб дати новий поштовх визнанню Палестинської держави та визнанню Держави Ізраїль.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину визнали незалежною державою Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. Тим часом парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.