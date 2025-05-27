Продажі Tesla в ЄС впали на понад 46% з початку року

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Продажі електромобілів Tesla в країнах Євросоюзу у квітні скоротилися на 52,6%, а з початку року — на 46,1%. Водночас показники продажів китайських автовиробників продовжують зростати.

Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Частка ринку Tesla у ЄС за перші чотири місяці 2025 року зменшилася до 1,1%. Компанія продала понад 41 тисячу автівок проти більш як 77 тисяч за такий самий період минулого року. Аналітична компанія Jato Dynamics інформує, що стартап Ілона Маска у квітні поступився в Європі одразу десятьом брендам, серед яких Volkswagen, BMW, Renault, а також китайський BYD.

Новий SUV Elroq від Škoda очолив список продажів. А колишній флагман Tesla Model Y — тепер аж на дев’ятому місці.

«Продажі електромобілів повільно набирають обертів, але зростання залишається дуже поступовим і нерівномірним серед країн ЄС. Щоб електромобілі стали масовим вибором, уряди мають і надалі створювати відповідні умови: субсидії на купівлю, податкові пільги, зарядну інфраструктуру та низькі тарифи на електроенергію», — каже генеральна директорка ACEA Зігрід де Вріс.

На Tesla негативно впливають політичні заяви Ілона Маска і його робота в DOGE в адміністрації президента США Дональда Трампа. У першому кварталі 2025 року продажі Tesla знизилися на 13% у річному вимірі, причому найпомітніше падіння сталося саме в ЄС. Але вже 20 травня Маск запевнив, що комерційна ситуація Tesla вже «відновлена», а продажі «добрі».