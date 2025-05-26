Трамп відклав мито в 50% для ЄС

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Президент США Дональд Трамп після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вирішив відкласти 50-відсоткові мита для ЄС.

Про це він написав у Truth Social.

«Сьогодні я отримав дзвінок від Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, з проханням продовжити термін до 1 червня щодо 50% тарифу у сфері торгівлі з Європейським Союзом. Я погодився на продовження — до 9 липня 2025 року», — зазначив він.

Розмову підтвердила й Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що ЄС та США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі, а Європа готова швидко й рішуче просувати переговори.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали вступити в дію 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів, починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США.