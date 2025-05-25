Мальта і Франція в червні можуть визнати Палестину

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Премʼєр-міністр Мальти Роберт Абела заявив, що його країна найближчим часом визнає незалежність Палестини.

Про це пише The Times of Malta.

Абела зазначив, що це рішення планується на 20 червня — у день конференції ООН. Міністр закордонних справ Ян Борг раніше натякнув на можливість того, що Мальта буде не єдиною країною, яка визнає Палестину на цій конференції.

Хоча Мальта неофіційно визнає Палестину і приймає палестинського посла, формального визнання досі не було.

Як пише Axios, визнати статус Палестини в червні планує і Франція. Про такі плани ще у квітні казав президент Франції Емманюель Макрон.

Статус Палестини

У 1947 році резолюція Генасамблеї ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не знайшов реального втілення.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Палестину визнали незалежною державою Норвегія, Іспанія, Ірландія, Словенія та Вірменія. Тим часом парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.