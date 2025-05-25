Трамп вимагає від Гарварду розкривати дані про іноземних студентів
- Автор:
- Ольга Березюк
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Benjamin Rascoe / Unsplash
Президент США Дональд Трамп вимагає від Гарвардського університету надати дані про іноземних студентів, які там навчаються.
Про це Трамп написав у Truth Social.
За його словами, у Гарварді майже 31% студентів — з інших країн.
«І при цьому ці країни, деякі з яких зовсім не є дружніми до Сполучених Штатів, не платять нічого за навчання своїх студентів і навіть не збираються цього робити? Ніхто нам про це не казав! Ми хочемо знати, хто ці іноземні студенти — це цілком розумний запит, враховуючи, що ми даємо Гарварду мільярди доларів, але Гарвард не дуже охоче ділиться інформацією. Ми хочемо імена та країни», — написав він.
Трамп додав, що у Гарварду є $52 мільярди, тож університет може використовувати їх і «припинити просити Федеральний уряд продовжувати виділяти кошти».
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У ньому Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії Адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.
У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.
22 травня адміністрація Трампа позбавила Гарвард права зараховувати іноземних студентів. Але вже наступного дня суд заблокував це рішення.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024 президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі. Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.