Україна повернула з полону 303 українців. Обмін у форматі «1 000 на 1 000» завершений

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Пресслужба Володимира Зеленського

Україна повернула з полону 303 українців. Це третя частина повернутих за домовленістю про обмін у форматі «1 000 на 1 000» — сьогодні його завершили.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 визволені сьогодні оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Вони обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому вдалося повернути 70 оборонців Маріуполя, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Цей обмін став шостим за рік і 65-м від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час вдалося визволити 5 757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.