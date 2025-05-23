Майбутня королева Бельгії потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді
- Автор:
- Ольга Березюк
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Принцеса Єлизавета, 23-річна майбутня королева Бельгії, потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді, яку напередодні ввела адміністрація Білого дому.
Про це пише Reuters.
Адміністрація Трампа 22 травня скасувала дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів і змушує тих, хто вже навчається, перевестися в інші навчальні заклади або втратити свій легальний статус у США.
«Принцеса Єлизавета щойно завершила перший рік навчання. Вплив цього рішення [адміністрації Трампа] стане більш зрозумілим у найближчі дні чи тижні. Ми наразі вивчаємо ситуацію», — повідомила речниця Королівського палацу Бельгії Лоре Вандорне.
Єлизавета навчається на магістерській програмі з державної політики в Гарварді — це дворічний курс, що, як написано на сайті університету, розширює світогляд студентів і вдосконалює їхні навички для «успішної кар’єри в державній службі».
Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди. Перед Гарвардом вона здобула ступінь з історії та політики в Оксфордському університеті у Великій Британії.
У Гарварді дії адміністрації Трампа назвали незаконними і розцінюють як акт помсти.
Що передувало
У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».
Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і приймати студентів виключно за заслуги, без урахування раси, кольору шкіри чи національності, та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.
Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа і втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.
У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.
- У листопаді 2023 року понад 1 600 випускників-євреїв припинили жертвувати Гарвардському університету через прояви антисемітизму на акціях на підтримку Палестини.
- У січні 2024-го президентка Гарварду Клодін Гей пішла у відставку через звинувачення в плагіаті та нерішучу реакцію на антисемітизм у закладі.
- Того ж місяця кілька студентів-євреїв подали позов проти установи, звинувачуючи її в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.