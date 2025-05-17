Експрезидент Південної Кореї оголосив про вихід зі своєї партії

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Reuters

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про свій вихід із партії «Сила народу», закликавши громадськість підтримати кандидата від цієї партії на президентських виборах — Кім Мун Су.

Про це Йоль повідомив у Facebook.

«Сьогодні я залишаю партію «Сила народу». [...] Хоча я й виходжу з партії, я й надалі стоятиму на передовій у захисті свободи та національного суверенітету», — підкреслив він.

Він також закликав виборців обʼєднатися навколо Кім Мун Су, підкресливши важливість участі в майбутніх виборах.

Як зазначає Yonhap, у консервативній «Силі народу» дедалі частіше лунають заклики до остаточного розриву з колишнім президентом. Багато членів партії вважають, що його вихід необхідний, щоб покращити рейтинги Су, який відстає в опитуваннях від кандидата з Демократичної партії Лі Чже Мьона.

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона. 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці. Та йому все одно довелося постати перед судом.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. Обовʼязки президента наразі виконує премʼєр-міністр країни Хан Дак Су. Нові президентські вибори призначили на 3 червня.