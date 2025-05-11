Іран заперечив передачу Росії пускових установок для балістики

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Іран заперечує заяви, що планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, і називає їх «повністю абсурдними».

Про це пише іранське державне агентство IRIB News, посилаючись на заяву місії Ірану при ООН у Нью-Йорку.

Напередодні, 10 травня, агентство Reuters із посиланням на власні джерела серед західних спецслужб і на регіонального посадовця написало, що Іран незабаром постачить Росії ракетні пускові установки для Fath-360, які мають дальність до 120 кілометрів і дозволять російським військам завдавати ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Тодішня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції.