Путін запропонував Україні відновити прямі переговори

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Путін пропонує відновити прямі переговори між Києвом та Москвою, які завершилися наприкінці 2022 року.

Про це він сказав на пресконференції вночі 11 травня.

Лідер Кремля хоче зробити це «без жодних попередніх умов», починаючи із зустрічі в четвер, 15 травня, у столиці Туреччини — Стамбулі. Путін додав, що має звернутися з цією пропозицією до президента країни Реджепа Ердогана.

Путін зазначив, що Москва «налаштована на серйозні переговори з Україною». Сенс зустрічей, як заявляють у Кремлі, — начебто усунути «першопричини конфлікту», а також «встановити довготривалий, міцний мир на історичну перспективу».

Російський лідер припустив, що під час нових перемовин вдасться домовитися про припинення вогню, і тепер «рішення за українською владою». Він звинуватив Київ у зриві попередніх домовленостей. Путін не згадав про 30-денне припинення вогню, що мало б запрацювати 12 травня.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

10 травня в Києві відбулася зустріч «Коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час сьогоднішнього дзвінка.

Президент Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора і банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, його погоджують із Британією, Норвегією та США. Це підтвердили й інші присутні іноземні лідери.

Перемовини про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Президент США Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною. Проте так цього і не зробив. Але останніми тижнями риторика США щодо Росії почала посилюватись.

Так, Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну «Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має, — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорив, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні Росія вимагає «надто багато».