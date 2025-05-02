«ПлейСіті» готують до запуску — уряд визначив його завдання
- Автор:
- Ліза Бровко
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Kay / Unsplash
Уряд затвердив положення про роботу «ПлейСіті» — нового державного агентства, яке регулюватиме азартні ігри в Україні замість ліквідованого КРАІЛ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації (під його координацією працює «ПлейСіті»).
Ось якими будуть головні завдання «ПлейСіті»:
- контроль за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг;
- прозора видача ліцензій;
- виявлення й закриття нелегальних казино;
- штрафи компаніям за порушення умов ліцензій;
- нагляд за проведенням держлотерей;
- захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності;
- ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність про роботу агентства.
Наступний крок у запуску «ПлейСіті» — погодження структури агентства та його штатного складу. Після цього керівник підбере команду за ключовими напрямками. Офіційний старт роботи відбудеться після відповідного рішення Кабміну. У Мінцифри очікують, що завдяки цим заходам держава отримуватиме додаткових 10 мільярдів гривень податків.
На початку квітня 2025 року уряд призначив Геннадія Новікова керівником «ПлейСіті».
Ситуація з гральним бізнесом в Україні
У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.
У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).
Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.
20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.