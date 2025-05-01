CBS: Радник Трампа Волтц та його заступник невдовзі підуть у відставку

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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц разом зі своїм заступником Алексом Вонгом невдовзі підуть у відставку.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела.

Очікують, що вони підуть у відставку вже 1 травня. Білий дім офіційно цього не коментував.

Причина відставки невідома. Але в березні 2025 року головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів. І це зробив акаунт з іменем Майк Волтц.

За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків і публічно сказав, що той «хороший хлопець, який визнав провину». Проте джерела, близькі до Трампа, казали, що це тимчасове рішення, і Волтц все ж піде.

Майк Волтц.

Алекс Вонг обіймав посаду заступника спеціального представника з питань Північної Кореї в першій адміністрації Трампа, а також заступника помічника секретаря з питань Східної Азії та Тихого океану в Державному департаменті. Трамп говорив, що Вонг допоміг підготувати саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у 2019 році.

Fox News стверджує, що Волтца і Вонга вже звільнили. Тим часом Politico пише, що Трамп давно планував звільнити Волтца, який втратив «довіру інших посадовців адміністрації». За даними видання, імена тих, хто може його замінити, обговорюють уже кілька тижнів. Головний претендент на посаду радника Трампа з нацбезпеки — Стів Віткофф, переговорник із Росією та Іраном.

Що передувало

Очільник Пентагону Піт Гегсет, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що Гегсет створив чат Defense | Team Huddle, у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра. У Пентагоні заперечили цю інформацію. Речник відомства Шон Парнелл звинуватив нещодавно звільнених посадовців американського Міноборони в тому, що вони хочуть «зашкодити міністру оборони та порядку денному президента».

WP писало, що Гегсет також встановив Signal на робочий компʼютер. Це дозволило йому використовувати месенджер у спеціальному приміщенні, де не можна використовувати телефон та інші особисті пристрої. Так очільник Пентагону зміг легко спілкуватися з урядовцями та родиною. NYT уточнює, що в його офісі два комп’ютери, один для особистого користування, а другий – державний, як сказав один із людей, які знаються на цій справі.

Скандал збігся в часі з внутрішніми конфліктами в Пентагоні. Минулого тижня Гегсет звільнив трьох старших радників — Дена Колдвелла, Коліна Керролла та Даріна Селніка — і звинуватив їх у витоку інформації. У відповідь вони заявили, що стали жертвами наклепу, хоча раніше довго працювали з ним разом. Також посаду залишає Джо Каспер — це Гегсет підтвердив в інтервʼю Fox News.

Гегсет звинувачує медіа і своїх колишніх колег у спробах зірвати його ініціативи. Президент США підтримує очільника Пентагону і каже, що той «чудово справляється», але деякі посадовці у сфері оборони вважають, що потрібні зміни. Адмірал Вільям Макрейвен закликав Гегсета бути відповідальним і більше прислухатися до професіоналів.